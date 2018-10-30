В Екатеринбурге закроют движение по переулку Симбирскому на месяц

19:08 | 1.11.2018

Фото: passportdb.ru

В Екатеринбурге переулок Симбирский (мкр-н Уралмаш) будет перекрыт с 31 октября до 2 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии города.



Известно, что участок от улицы Калинина до Кировградской будет перекрыт на месяц в связи с ремонтом труб. Водителям придётся объезжать участок по улицам Калинина, Ломоносова, Бакинских Комиссаров и Кировградской.



Автомобилистов призывают обращать внимание на знаки и схемы объезда и заранее планировать свой маршрут.