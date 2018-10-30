В колонию Новой Ляли пытались передать 15 сотовых телефонов

Сотрудники ИК-54, расположенной в Новой Ляле, пресекли передачу в учреждение запрещённых предметов.Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, 1 ноября на автостоянке режимной территории при попытке передачи пакета задержан житель Новой Ляли.В пакете находились 15 сотовых телефонов, 11 зарядных устройств, 12 сим-карт, две батареи для сотовых телефонов, 10 мини-гарнитур, 10 USB кабелей.