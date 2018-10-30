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17:19 | 1.11.2018
Фото: вечерний-екатеринбург.рф
Коллапс на строительном рынке: продажа нового жилья в Свердловской области практически полностью остановлена
По мнению строителей, обновленный список компаний для страхования ответственности застройщиков, опубликованный ЦБ РФ, не даёт им возможности далее продолжать эту деятельность. Всё дело в том, что в список, опубликованный Центробанком, не попали страховые компании, с которыми свердловские строители работали раньше.
Кроме того, теперь ответственность застройщиков страхуют всего несколько фирм, а для большого региона этого недостаточно, считают в Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области.
Как следует из материалов, опубликованных на сайте Центробанка, по состоянию на 3 октября в списке компаний, которые соответствуют требованиям 214-ФЗ и вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика (ГОЗ), осталось всего 12 компаний, среди них: «ВСК», «ПАРИ», «Ингосстрах», «Московская акционерная страхования компания», «АльфаСтрахование», «Абсолют Страхование», «РСХБ-Страхование», «Югория», «ВТБ Страхование», «БИН Страхование», «РЕСПЕКТ» и «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» (ПОВС).
Только эти организации признаны Центробанком России соответствующими требованиям 214-ФЗ и 218-ФЗ в части взятия на себя обязательств застройщика по выплате денежных компенсаций пострадавшим дольщикам, например в случае его банкротства.
Из 12 оставшихся в списке страховых компаний, только две продолжают активно оказывать соответствующие услуги застройщикам. Это «РЕСПЕКТ» и «ПОВС». Остальные либо страхуют строго ограниченный круг застройщиков, либо вообще числятся в списке формально.
«Принимая во внимание, что в списке только две компании, фактически занимающиеся страхованием ответственности застройщиков, а объем объектов даже по Екатеринбургу и Свердловской области достаточно велик, страхование у данных компаний невозможно на текущий момент», — говорит исполнительный вице-президент СОСПП Игорь Кудрявцев.
Строители называют ситуацию чрезвычайной и говорят что будут вынуждены полностью остановить строительство. Всё дело в том, что без действующих страховых полисов продавать объекты нельзя, а это в свою очередь ставит под угрозу дальнейшее финансирование всего процесса.
Представители предприятий строительной отрасли Свердловской области уже направили письма на имя главы регионального Минстроя Михаила Волкова, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева, а также его заместителя Леонида Ставицкого. Кроме того, в письме на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева застройщики изложили своё видение выхода из сложившейся ситуации. Суть этого видения очень проста – строительные компании хотят предложить ЦБ включить в список всех страховщиков, с которыми они работали ранее, либо разработать и выдвинуть законопроект, в соответствии с которым застройщик сам сможет обеспечить обязательства перед дольщиками не страхованием, а внесением взносов в компенсационный фонд.
© «Вечерние Ведомости»
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