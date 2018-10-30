Первое заседание ЗакСО по бюджету на 2019 год состоится 13 ноября

17:00 | 1.11.2018

13 ноября депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении рассмотрят законопроект о бюджете на 2019 год и плановый период. Второе и третье чтение бюджета пройдёт в декабре, сообщает министр финансов региона Галина Кулаченко.



Согласно законопроекту, доходы областной казны в следующем году составят 239,2 млрд рублей, расходы - 245,7 млрд (дефицит - 6,5 млрд), однако возможны корректировки.



«Отмечу, что ко второму и третьему чтению законопроекта основные параметры бюджета изменятся, ожидаем, что при подготовке к рассмотрению Государственной Думой проекта федерального бюджета ко второму чтению Свердловской области будут выделены дополнительные межбюджетные трансферты», - отметила Галина Кулаченко.