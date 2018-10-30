Заменил на купюры «банка приколов»: в Богдановиче подросток украл у пенсионерки 60 тысяч рублей

16:37 | 1.11.2018

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В Богдановиче возбуждено уголовное дело о краже 60 тысяч рублей у женщины 1942 года рождения.



По версии следствия, к пенсионерке в гости пришла подруга с сыном. Пока женщины пили чай на кухне, подросток похитил деньги, заменив их бумажками «банка приколов».



На ворованные деньги мальчик купил компьютер и смартфон. При этом мать подростка, узнав, на какие деньги сделаны покупки, ничего не предприняла.



«Этой доброй, доверчивой женщине в годы Великой Отечественной войны пришлось пережить страшное время и выжить в тяжёлых условиях оккупационного режима. Война отняла у нее детство и здоровье. Проведённое в концлагере за колючей проволокой детство сказалось на её здоровье. Она страдает частичной потерей памяти. Именно этим и воспользовались её знакомые», – отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.