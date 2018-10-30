На Урале оштрафовали конкурсного управляющего предприятия-банкрота

16:13 | 1.11.2018

rostov.dk.ru

В Екатеринбурге на 40 тысяч рублей оштрафован конкурсный управляющий ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания». Предприятие является банкротом с 2013 года.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что управляющий нарушил очерёдность выплаты заработной платы: сначала он платил нынешним работникам, хотя закон предусматривает обратное.



Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого управляющий привлечён к ответственности в виде штрафа.