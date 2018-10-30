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Новости дня


15:36 | 1.11.2018

tradetaxi.ru

В Екатеринбурге запустят горячую линию такси и каршеринга

С 5 по 19 ноября в Екатеринбурге будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей, пользующихся услугами такси и каршеринга.

Все желающие могут задать специалистам Роспотребнадзора вопросы по телефонам: (343) 272-00-07, 334-37-75.

Расписание работы линии: рабочие дни – с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

© «Вечерние Ведомости»

 


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