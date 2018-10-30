Житель Нижнего Тагила через суд отстоял право на звание ветерана труда

15:24 | 1.11.2018

alupka24.ru

Житель Нижнего Тагила, имеющий стаж работы в сфере горно-металлургической промышленности более 32 лет, только через суд добился присвоения звания «Ветеран труда». В защиту уральца выступила прокуратура.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в октябре 2017 года Управление социальной политики отказало мужчине во включении его в список лиц, претендующих на звание «Ветеран труда», хотя тагильчанин был награждён почётной грамотой Министерства металлургии СССР и Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности (ведомственный знак отличия в труде).



В итоге Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал за уральцем право на присвоение звания.