В Екатеринбурге асфальтируют улицы, несмотря на снегопады

В Екатеринбурге дорожные рабочие, несмотря на минусовую температуру и снежный покров, продолжают асфальтирование улиц. Так, сегодня, 1 ноября, горожане стали очевидцами проведения работ на улице Мамина-Сибиряка перед перекрестком с улицей Малышева в направлении Карла Маркса. Рабочие заасфальтировали примерно 15-метровый участок дороги, вызвав справедливое возмущение у очевидцев: еще на прошлой неделе в уральскую столицу пришла зима.