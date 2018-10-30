Виновники загрязнения Городского пруда привлечены к дисциплинарной ответственности

13:04 | 1.11.2018

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Прокуратура установила, что источником загрязнения Городского пруда Екатеринбурга стало место заправки горюче-смазочными материалами строительной техники, выполнявшей работы по реконструкции Макаровского моста. Напомним, что ранее жители разглядели на поверхности пруда масляное пятно.



«В ходе визуального осмотра установлено, что должностными лицами ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» на строительной площадке расположено место заправки горюче-смазочными материалами строительной техники в пределах 200 м от береговой линии реки Исеть (в водоохранной зоне)», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Заместитель директора по производству и начальник участка указанной организации привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Нарушения устранены.