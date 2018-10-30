Пострадавшие в Керчи студенты приедут на Урал для реабилитации

12:11 | 1.11.2018

muz-tv.ru

Более 40 студентов Керченского политехнического колледжа, пострадавших 17 октября при взрыве, приедут на Урал для психологической реабилитации. Ранее с таким предложением выступило руководство Керчи. Предполагается, что студентов примет колледж в Верхней Пышме.



«На территории Верхней Пышмы находится колледж аналогичного профиля, металлургического. Этот колледж примет этих ребят у себя, там хорошие оздоровительные объекты, бассейн, лед, музей военной техники, вечером можно будет поехать в Екатеринбург. Им нужно сменить обстановку, оздоровиться, плюс они могут посмотреть аналогичный колледж, может, кого-нибудь это заинтересует в плане дальнейшего обучения, трудоустройства», - рассказал ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



Приезд студентов ожидается в начале декабря. На Урале они проведут около недели.



Напомним, что 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении. Погиб 21 человек, более 50 пострадали.