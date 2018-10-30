Переулок Шаронова в Екатеринбурге будет закрыт до 18 ноября

11:51 | 1.11.2018

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В Екатеринбурге продлили закрытие движения по переулку Шаронова, открыть который обещали 26 октября. Новый срок – 18 ноября.



Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, причина - необходимость выполнения ряда дополнительных работ. Напомним, что в переулке строят ливневую канализацию.



Проезд на данном участке закрыт уже более месяца, с 25 сентября.