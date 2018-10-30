В Каменске-Уральском несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов

11:34 | 1.11.2018

Сегодня утром, в восемь часов, на станции Каменск-Уральский Свердловской железной дороги пять вагонов поезда, гружённого бокситами, сошли с рельсов.



Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, в результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.



Причины аварии выясняются.