Подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск

11:18 | 1.11.2018

пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Алапаевске пропал 15-летний Богдан Витальевич Балдин. Днём 17 октября он вышел из дома прогуляться, сейчас его местонахождение неизвестно.



В полицию обратилась опекун подростка Ольга Шарова. Сейчас подросток объявлен в федеральный розыск.



Отметим, что мальчик является уроженцем города Артёмовский. Ранее он неоднократно уходил из дома. Так, в марте этого года его задержали в городе Сальск Ростовской области.



Приметы несовершеннолетнего: на вид 17 лет, рост около 170–175 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, губы толстые, спинка носа прямая, волосы крашеные рыжие, с боков прическа фасонная, чёлка длинная.



Был одет: куртка чёрная из кожзаменителя до пояса на застежке-молнии, прошитая в клетку, без капюшона, кофта-толстовка синтетическая серая с чёрным ободком около шеи, манжеты чёрные, футболка чёрная удлинённая ниже пояса, джинсы чёрные обтягивающие (женские), кроссовки чёрные на шнурках. При себе имеет сумку серого цвета с лямкой чёрного цвета.