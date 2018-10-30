За смерть 10-летнего мальчика в ДТП на Урале водитель приговорён к двум с половиной годам колонии-поселения

10:57 | 1.11.2018

resbash.ru

На Урале два с половиной года получил Андрей Акулов, признанный виновником аварии, в которой погиб 10-летний мальчик, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



ДТП произошло 11 августа этого года на улице Мира в селе Обуховское Камышловского района. Акулов ехал с превышением скорости (97,8 вместо 40 км/ч) и сбил ребёнка, внезапно появившегося на проезжей части. Мальчик скончался на операционном столе, не приходя в сознание.



Мужчина полностью признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Два с половиной года Акулов проведёт в колонии-поселении. Также он выплатит 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.



Отметим, что в момент аварии родители оставили ребёнка без присмотра – они распивали спиртное. Мать привлечена к административной ответственности.