«Состряпал костюм из подручных средств»: космонавт из Екатеринбурга отпраздновал Хеллоуин на МКС

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, находящийся на МКС, отпраздновал Хеллоуин вместе с коллегами – немцем Александром Герстом и американкой Сериной Ауньен-Чэнселлор.«Хеллоуин не наш праздник, но экипаж надо было поддержать. За 15 минут состряпал костюм из подручных средств. Я старался не выделяться!)) Зато получили массу хороших эмоций и заряд настроения на неделю вперёд», – написал космонавт в соцсетях.Напомним, что в начале июня этого года Сергей Прокопьев возглавил космический экипаж корабля «Союз МС-09».