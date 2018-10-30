Арест автомобиля заставил жительницу Каменска-Уральского заплатить налоги

Сотрудники отдела судебных приставов по городу Каменску-Уральскому совместно с представителями налоговой инспекции провели рейд по должникам, в ходе которого обнаружили автомобиль Volkswagen Jetta 2014 года выпуска, принадлежащий женщине, имеющей задолженность по налогам и сборам в размере 150 тысяч рублей.Сразу после ареста машины должница погасила задолженность, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.