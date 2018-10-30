Новости дня
10:08 | 1.11.2018
пресс-служба УФССП по Свердловской области
Арест автомобиля заставил жительницу Каменска-Уральского заплатить налоги
Сразу после ареста машины должница погасила задолженность, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
10:38 | 1.11.2018
«Состряпал костюм из подручных средств»: космонавт из Екатеринбурга отпраздновал Хеллоуин на МКС
09:52 | 1.11.2018
Прокуратура проверит наличие отопления в домах посёлка Студенческого
09:15 | 1.11.2018
ФК «Урал» вышел в 1/4 финала Олимп-Кубка России
22:11 | 31.10.2018
«Автомобилист» одержал пятую победу подряд в матче с «Йокеритом»
21:54 | 31.10.2018
У Дворца молодёжи в Екатеринбурге появится новый минималистичный логотип
21:41 | 31.10.2018
Архитекторы Zaha Hadid Architects получили техзадание на строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге без учёта жилого дома
20:49 | 31.10.2018
Корпорация «Российский учебник» представила в Екатеринбурге электронные платформы для обучения школьников
20:47 | 31.10.2018
Подрядчику в Белоярке предложили приостановить работы по обеспечению жителей теплом. Политика оказалась превыше всего
19:44 | 31.10.2018
Свердловские юнармейцы пригласили ровесников вступить в ряды движения
19:19 | 31.10.2018
«Не тратьте время на слухи и сплетни». Дочь свердловского политика прокомментировала скандальные снимки
18:33 | 31.10.2018
200 футболистов оценили новую дизайнерскую коробку в Екатеринбурге
18:11 | 31.10.2018
В Перми состоится межрегиональный конкурс «Уральская карусель»
18:00 | 31.10.2018
Директор колледжа имени Ползунова покинет пост
17:52 | 31.10.2018
Суд взыскал с Рефтинской птицефабрики почти 300 миллионов рублей по иску Росприроднадзора
17:40 | 31.10.2018
В Новой Ляле открыли детский сад на 150 мест
17:38 | 31.10.2018
В Екатеринбурге пройдёт традиционный турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова
17:06 | 31.10.2018
РСТ Пермского края прокомментировала отмену тарифа ООО «ПСК»
16:50 | 31.10.2018
Инициативные жители Прикамья предложили почти 300 проектов, направленных на решение местных вопросов
16:44 | 31.10.2018
В Перми экстренно приземлился Boeing 777
16:33 | 31.10.2018
В Пермском крае началась подготовка к окружному Дню Героев Отечества
15:54 | 31.10.2018
В Екатеринбурге появится музей художника Виталия Воловича
15:54 | 31.10.2018
В Перми изменится расписание нескольких автобусов
15:44 | 31.10.2018
Новые автомобили получили свердловчане, пострадавшие на производстве
15:41 | 31.10.2018
В Доме кино пройдёт вечер памяти Чингиза Айтматова
15:18 | 31.10.2018
На уральской трассе устроили погоню за пьяным лихачом
14:41 | 31.10.2018
Аэропорт Кольцово перешёл на осенне-зимнее расписание
14:36 | 31.10.2018
В Костанае прошёл международный форум по международной интеграции
14:19 | 31.10.2018
В ДТП на дублёре Сибирского тракта погиб пенсионер
14:04 | 31.10.2018
В Екатеринбурге выступит «Би-2» с симфоническим оркестром
13:57 | 31.10.2018
В пяти районных школах Зауралья откроют центры цифрового и гуманитарного образования
13:21 | 31.10.2018
На Урале ожидается снегопад и ледяной дождь
13:05 | 31.10.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на встречу с известным художником
13:02 | 31.10.2018
Из Екатеринбурга вывезли 750 тонн снега
12:02 | 31.10.2018
Двадцать студентов Пермского университета будут получать именную краевую стипендию
12:00 | 31.10.2018
СКР и ветераны СОБРа проводят масштабную работу по патриотическому воспитанию молодёжи
11:55 | 31.10.2018
В Перми приняты три дорожных объекта
11:54 | 31.10.2018
Эксперты конкурса «Лидеры Зауралья» отобрали 10 финалистов
11:50 | 31.10.2018
В Перми обозначены места строительства новых бассейнов
11:46 | 31.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 30 октября 2018 года
11:37 | 31.10.2018
Группу из 12 человек, напавших с битами на торговый центр, будут судить в Екатеринбурге
11:16 | 31.10.2018
Екатеринбуржцы выпустили честные открытки об Урале
11:14 | 31.10.2018
В Копейске память жертв политрепрессий почтили открытием памятника