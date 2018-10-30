Прокуратура проверит наличие отопления в домах посёлка Студенческого

09:52 | 1.11.2018

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Сегодня, 1 ноября, Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев проводит выездной личный приём граждан по вопросам теплоснабжения посёлка Студенческого Белоярского городского округа. Приём жителей организован в кабинете № 1 Студенческой сельской управы.



С 28 октября отопления не было в пяти домах на улицах Мира и Сосновой, а также в детском саду. По информации на 31 октября, тепла всё ещё нет в двух домах на Мира. Сегодня Белоярский межрайонный прокурор лично проверит наличие отопления в указанных домах.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, отключение теплоснабжения связано с проведением работ по прокладке теплотрассы..