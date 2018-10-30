Свердловские театры поборются за премию «Золотая маска» в 23 номинациях

09:36 | 1.11.2018

orloffmagazine.com

Театры Свердловской области представлены на Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 23 номинациях. На престижные награды претендуют Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, «ТанцТеатр» и Екатеринбургский театр кукол.



Отметим, что основная конкурсная программа премии «Золотая маска» пройдёт в Москве с февраля по апрель 2019 года, а вручение наград состоится 16 апреля в Большом театре.



В прошлый раз екатеринбургские театры взяли четыре «Золотые маски».