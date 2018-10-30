ФК «Урал» вышел в 1/4 финала Олимп-Кубка России

09:15 | 1.11.2018

пресс-служба ФК «Урал»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в 1/8 финала Олимп-Кубка России одержал победу над «Нижним Новгородом» со счётом 2:0 и вышел на следующую стадию турнира – в 1/4 финала.



Следующий матч «Шмели» проведут 4 ноября в Москве против местного «Спартака».