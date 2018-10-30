«Автомобилист» одержал пятую победу подряд в матче с «Йокерит»

22:11 | 31.10.2018

Фото: Илья Родионов

В Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» провела очную встречу с хельсинским клубом «Йокерит». Хозяева льда забили три гола и смогли довести игру до победы, получив в свои ворота лишь одну шайбу.



Авторами голов у хозяев стали Илья Крикунов, Найджел Доус и Дэн Секстон. Среди гостей отметился Марко Анттила.



Команды за всю историю провели 8 встреч. Победы были разделены поровну, но сегодня свердловский клуб перетянул преимущество в свою сторону.



Напомним, «Автомобилисту» до конца домашней серии осталась две игры: уральцы примут на своём льду в пятницу, 2 ноября, команду «Сочи» и в воскресенье, 4 ноября, «Сибирь». Затем они отправляются на выезд по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Минск.