Архитекторы Zaha Hadid Architects получили техзадание на строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге без учёта жилого дома

21:41 | 31.10.2018

Фото: minstroy.midural.ru

Заказчик проекта по строительству нового зала для Свердловской филармонии предоставил техзадание без учета жилого дома, находящегося по улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге. Согласно райдеру, дом на этом месте вообще отсутствует, в то время, как в действительности городские власти тратят все силы на то, чтобы добиться от жильцов «несуществующего» дома согласия на снос.



«Относительно здания: хочу сказать, что его не было в брифе, который мы получили от клиента. Поэтому лучше, чтобы на этот вопрос ответил клиент», — сказал автор проекта-победителя нового здания филармонии. Кристос Пассас.



При этом разработчики проекта учли наличие сада Вайнера. По словам представителя бюро, парковую зону восстановят до исторических границ, а на его территории появятся новые деревья.



Напомним, свердловские власти хотят начать стройку рядом с историческим зданием филармонии. Для этого придется снести жилую пятиэтажку. Кроме того, стройка займет остатки сада Вайнера на улице Первомайской. Против такого варианта выступили не только жители дома, но и известные горожане, к примеру, бывший мэр Евгений Ройзман. Отметим, что чиновники с началом противостояния все чаще стараются перенести ответственность за происходящее друг на друга. Например, курирующий вопросы культуры вице-губернатор Павел Креков заявил, что вообще не в курсе протестных настроений горожан. Сами жители дома, приговорённого к сносу, уверяют: никаких правовых оснований у этого решения нет, и заявляют, что не намерены покидать свое жильё. А председатель комитета Госдумы по законодательству, известный юрист Павел Крашенинников заявил, что жильцы дома должны отстаивать свои права в суде.