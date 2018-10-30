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20:49 | 31.10.2018

Фото: gazeta-licey.ru

Корпорация «Российский учебник» представила в Екатеринбурге электронные платформы для обучения школьников

Сегодня, в среду, 31 октября, корпорация «Российский учебник» презентовала электронные сервисы для учителей и тренажёры для школьников. Новинки школьного образования разрабатываются на платформе LECTA. Её руководители уверены: невербальное образование позволит ученикам получать и усваивать больше информации.

На конференции практикующие педагоги могли самостоятельно протестировать электронные образовательные программы и познакомиться с новинками производства – сервисами «Контрольная работа» и «Классная работа». Эти приложения позволят отслеживать траекторию успеваемости класса в целом и анализировать, какие ошибки чаще всего допускает каждый ученик.

«Электронные ресурсы решают много вопросов: дают возможность расширить информационное поле за счет включения аудио- и видеоматериалов, увеличения иллюстративных изображений, размещения дополнительного справочного материала», – рассказала руководитель платформы-разработчика LECTA Вера Вартанян.

Кроме того, она добавила, что LECTA дает возможность для профессионального роста учителя с помощью онлайн-курсов повышения квалификации, а ученику – возможность отточить навыки решения сложных задач для годовых контрольных работ и даже для всероссийской проверочной работы в формате демоверсии.

По словам руководителя проекта, Екатеринбург – один из немногих городов России, принявших новый формат школьного обучения.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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