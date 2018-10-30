Новости дня
20:47 | 31.10.2018
Подрядчику в Белоярке предложили приостановить работы по обеспечению жителей теплом. Политика оказалась превыше всего
Так, депутат Белоярского городского округа Иван Десятков, по словам руководства подрядчика, сегодня подходил к рабочим и директору компании с рекомендацией приостановить работы (к слову, в поселок как раз должна была приехать съемочная группа телеканала «Вести-Урал»).
«Десятков пришел, начал что-то объяснять, мол, работы надо остановить, вы работаете не по проекту, администрация вас кинет. Я, говорит, на место главы Белоярки Горбова посадил, я его и сниму. Я ему – а как же люди? Смотрю, а ему, похоже, безразлично – главное, чтобы Горбова сняли с должности», – рассказывает представитель подрядчика Вадим.
По его словам, накануне около 23:30 удалось запустить участок новой теплотрассы и запитать от неё детский сад.
«Ежедневно до ночи работаем. Думаю, к концу следующей недели завершим все работы», – говорит подрядчик.
Его слова подтверждает и глава БГО Андрей Горбов.
«Подрядчик ко мне приезжал, рассказал о просьбе Десяткова. Он человек такой, что тут поделаешь. Я сегодня был в Студенческом, пообщался с рабочими. Был в садике, здание прогрелось. Буквально через несколько минут у нас совещание в администрации по вопросу обеспечения жителей теплом, определяемся с фронтом работ на завтрашний день, сгоним максимум техники, людей, темпы будем наращивать», – пообещал глава Белоярки.
Действия Ивана Десяткова, вероятно, станут вопросом для обсуждения на заседании местной думы, которое состоится завтра, 1 ноября.
Напомним, что ситуация в Студенческом, связанная со срывом сроков отопления, начала развиваться весной этого года. 31 мая депутаты одобрили выделение средств на прокладку новой теплотрассы, деньги в отдел капитального строительства и ЖКХ поступили 18 июня. Затем около 20 дней ушло на изменение плана графика закупок, после чего был объявлен аукцион. На первый аукцион никто не заявился, после чего объявлен новый тендер. После того, как был объявлен победитель, 23 сентября с ним был заключен контракт. На выполнение работ подрядчику выделено 45 дней, то есть сдать объект он обязан в первой декаде ноября. После запуска новой теплотрассы от нее будет запитан весь Студенческий – старая давно изветшала.
Приступить к работам в сентябре, не дожидаясь следующего лета, администрацию вынудило именно состояние изношенных сетей – чиновники решили не допустить ситуации порыва труб в тридцатиградусные морозы и замерзания жителей, приняв решение поменять теплотрассу до наступления морозов.
© «Вечерние Ведомости»
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