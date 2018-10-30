Свердловские юнармейцы пригласили ровесников вступить в ряды движения

В рамках проекта Юнармии «Наставничество» юнармейцы отряда «Набат» школы № 48 города Екатеринбурга и бойцы военной полиции провели для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Невьянского района мероприятие, направленное на популяризацию службы в Вооруженных силах РФ и создание положительного имиджа военнослужащих.В ходе проведения мероприятия и. о. военного коменданта города Екатеринбурга Андрей Кривцов рассказал о возможностях поступления в ведомственные вузы Министерства обороны РФ, о прохождении службы по призыву и на контрактной основе. Ребятам были показаны элементы экипировки «Ратник», специальные технические средства, боевое оружие, состоящее на вооружении военной полиции. Ребята с интересом примеряли элементы экипировки, интересовались, как попасть на службу в военную полицию.Юнармейцы отряда «Набат» ознакомили ребят со средствами индивидуальной бронезащиты, применяемой подразделениями специального назначения, а также с макетами бесшумного автомата «ВАЛ» и снайперской винтовки ВСС «Винторез», рассказали о характеристиках данных образцов оружия. Кроме того, пригласили ребят вступить в ряды юнармейцев.Командир отряда «Набат» Амин Абдуллоев (именно он принимал участие в раскрытии изнасилования несовершеннолетней на Уктусе) рассказал ребятам о проводимых мероприятиях, целях и задачах движения. Также в ходе проведения мероприятия ребята почувствовали себя настоящими бойцами, сразившись в страйкбол с юнармейцами.Добавим, что юнармейцы школы № 48 одни из первых начали реализовывать проект «Наставничество» Юнармии, так как образовательное учреждение имеет богатый опыт и традиции поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, данная работа ведется во взаимодействии с управлением социальной политики. Так, в прошлую субботу они провели аналогичное мероприятие для воспитанников социального центра для несовершеннолетних Верх-Исетского района.