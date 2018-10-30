«Не тратьте время на слухи и сплетни». Дочь свердловского политика прокомментировала скандальные снимки

19:19 | 31.10.2018

Фото: Instagram

Дочь председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина Анастасия впервые прокомментировала скандал, разразившийся после опубликования её фотографий СМИ на фоне престижных внедорожников и с пистолетом. Снимки из Instagram мгновенно разлетелись по социальным сетям и интернет-изданиям.



«До последнего не хотела это комментировать, так как ненавижу сплетни, но миллион сообщений и вопросов обязывают это сделать. Что я думаю по поводу всей сложившейся ситуации? Знаю, что все эти посты заказаны против моего папы. Все это началось сразу, как отец стал спикером думы. Вся деятельность папы очень чиста и просто не за что зацепиться! И поэтому в ход идёт семья, и в первую очередь дети. Да, вероятно, мои фото с машинами выглядят вызывающе, но это только для тех, кто не знает, что я много лет вела автомобильный блог, где рассказывала о машинах, разумеется, я участвовала в фотосессиях с авто! Несколько лет я работала фотомоделью! Снималась для рекламы различных автомобильных салонов! У меня огромное количество творческих, постановочных фотосессий, именно оттуда и фото с пистолетом (он не настоящий)! Это просто тематическая фотосессия, а не моя сегодняшняя жизнь! Знаю, что все адекватные люди это понимают, но некоторым приходится это объяснять. Так же как и то, что папа не имеет никого отношения к моему имуществу, мне не 18», – комментирует ситуацию Анастасия в своем Instagram, отмечая, что не зависит материально от своих родителей, и советует не тратить время на слухи и сплетни – «жизнь и без того слишком коротка».



Девушку поддерживают подписчики. Так, пользователь sanyaporsche пишет: «Клоуны... нет в стране проблем важнее, чем девочка с игрушечным пистолетом, сидящая в машине... НДС подняли, пенсионный возраст подняли, с января ожидается серьезный рост цен на топливо, пенсионеры умирают от голода, дороги разваливаются, школ, садов не хватает, половину врачей с поликлиник убрали, что ещё обсуждать, как не тебя?»



Добавим, что скандал может быть действительно связан с политической деятельностью Игоря Володина. Фотографии, вызвавшие такой ажиотаж, были размещены еще пять лет назад, но только сейчас с подачи неизвестных недоброжелателей они появились в широком доступе.