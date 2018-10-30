200 футболистов оценили новую дизайнерскую коробку в Екатеринбурге

18:33 | 31.10.2018

Столица Урала вошла в тройку городов России, жители которых особенно полюбили футбол после Чемпионата мира. Здесь на турнир по уличному футболу от «МегаФона» заявилось рекордное число команд-любителей – 46 коллективов, впереди только Москва и Санкт-Петербург. Свыше 200 человек сразились на обновленной коробке, дизайн которой разработали именитые художники страны.



Коробка ЕкатеринбургОформление коробок делали дизайнеры под руководством Андрея Люблинского и Андрея Бергера, а выбирать лучшие работы помогал футболист Александр Кержаков. Проект получил название «Футбольная культура» и прошел в 11 городах, где были матчи Чемпионата мира. Его итог – яркие удобные и безопасные площадки, где можно проводить время с комфортом. Футуризм, абстракционизм, броские цвета и замысловатые формы – каждая площадка уникальна по стилю, оформлению и идее.



«Наблюдал за проектом, знаю, что дизайном занимались легенды российского арта. У них получились крутые коробки. Вдвойне приятно, что они объединяют искусство, необычный арт и спорт. И круто, что у нас в городе появился такой объект – точка притяжения жителей», – поделился впечатлением гость турнира, екатеринбургский художник-каллиграф, создающий из букв целые галереи, Рома Бантик.



Первыми оценили новую площадку футболисты-любители, которые заявились на турнир «МегаФона», прошедший в эти выходные. 46 команд-участниц из столицы Урала, свыше 200 футболистов, целых 20 часов непрерывной игры и накала эмоций, 100 забитых голов, ни одной красной карточки, финал с серией пенальти – доказательство, что Екатеринбург город спортивный и дружелюбный.



«Два раза в неделю стабильно играю в футбол, это отличная тренировка и занятие, где ты отдыхаешь душой. У меня пять племянников, и все занимаются этим видом спорта, и мы часто выбираемся во двор погонять мяч, и чем больше оборудованных площадок для этого будет – тем лучше», – рассказал мастер спорта международного класса по прыжкам в воду Евгений Новоселов.



В Екатеринбурге победу в турнире одержала команда «Детект», которая получит ценные призы и возможность целый год профессионально заниматься с тренером. Самые напряженные моменты финала, комментарии звезд культуры и спорта, прямые включения со всех площадок можно посмотреть в группе «МегаФона» ВКонтакте и Facebook. Онлайн-трансляция была организована с помощью быстрого мобильного интернета оператора одновременно из 11 городов.

