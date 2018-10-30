Директор колледжа имени Ползунова покинет пост

18:00 | 31.10.2018

Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова

Директор Уральского государственного колледжа имени И. И. Ползунова Евгений Рыбаков, который руководил учреждением в течение последних 15 лет, покинет пост. Причиной стала проверка, выявившая нарушения использования объектов нежилого фонда, нарушения при отчислении иностранных студентов, также в декларации Рыбакова не указана часть дохода его жены.



В итоге свердловская прокуратура направила представление заместителю губернатора области Павлу Крекову, и с Рыбаковым был прекращён трудовой договор.



Имя нового директора станет известно в ближайшее время.