В Екатеринбурге пройдёт традиционный турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова

17:38 | 31.10.2018

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Свердловской области

Большая концентрация спортсменов в кимоно ожидается в столице Урала 3 и 4 ноября. В эти дни в Екатеринбург на традиционный турнир по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, посвящённый памяти советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова, приедут дзюдоисты со всех уголков страны. Соревнования пройдут на татами спортивного комплекса «Арена», расположенного на улице Ильча, 67а.



Победители турнира получат звание «Мастер спорта России» и возможность принять участие в первенстве страны по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет в 2018 году.



Именно на этих соревнованиях получили путёвку в жизнь, стали обладателями чёрных поясов и звания «Мастер спорта России» многие молодые спортсмены, взошедшие впоследствии на пьедесталы крупных международных соревнований. Среди них подопечные Федерации дзюдо Свердловской области, а также члены сборной команды России и области, в числе которых Ольга Титова – бронзовый призёр чемпионатов России 2015 и 2018 годов, победители и призёры всероссийских и международных соревнований Фуад Хаспладов и Игорь Долганов.



Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Н.И. Кузнецова, проводится ежегодно, и с каждым разом количество участников соревнований увеличивается, благодаря чему растет роль и значимость турнира.



Торжественное открытие турнира состоится 3 ноября в 16:30 в СК «Арена» на улице Ильча, 67а.