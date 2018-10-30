Свердловские власти сообщили о стабильной экономической ситуации в регионе

16:50 | 31.10.2018

nabcheln.ru

Свердловские власти сообщают о стабильной экономической ситуации в регионе. По итогам девяти месяцев текущего года индекс промышленного производства по полному кругу организаций составил 108,6 % к уровню прошлого года, оборот розничной торговли составил 816 млрд рублей (рост на 2,1 %), оборот общественного питания – 37,8 млрд (рост на 3 %). Также вырос грузооборот автомобильного транспорта и объём работ индивидуальных застройщиков.



Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Свердловской области на уровне «BB+».



«По мнению аналитиков, политика, проводимая правительством Свердловской области, хорошо сбалансирована и сфокусирована на развитии региона, а показатели социально-экономического развития Свердловской области выше медианного уровня для российских регионов», – отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.