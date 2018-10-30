Вместо Екатеринбурга? Фестиваль лучших клоунов мира пройдёт в Санкт-Петербурге

16:30 | 31.10.2018

В декабре в Большом Санкт-Петербургском цирке пройдёт фестиваль клоунов, раньше в течение долгих лет подобное мероприятие ежегодно проводил Екатеринбургский цирк.



«В начале декабря текущего года Большой Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке откроет свои двери на фестивале лучших клоунов мира. Такое большое и красивое мероприятие станет прекрасным началом празднования столетия государственности цирка. Для зрителей выступят лучшие артисты своего жанра: Дэвид Ларибле, Сезар Диас, Дон Кристиан, клоунское трио «Без носков», Борис Оскотский, Владимир Георгиевский и многие другие», – сообщается на странице Росгосцирка в Instagram.



Состоится ли екатеринбургский фестиваль клоунов, неизвестно. На данный момент под вопросом временное закрытие цирка. Ранее Росгосцирк обжаловал решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о запрете эксплуатации здания из-за нарушений правил пожарной безопасности. Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский отстранён от руководства.