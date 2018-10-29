В Екатеринбурге появится музей художника Виталия Воловича

15:54 | 31.10.2018

oblgazeta.ru

Екатеринбурге будет создан музей недавно умершего художника Виталия Воловича. Ориентировочная дата открытия – август 2019 года. Сейчас подыскивается подходящее помещение.



«Музей будет, есть обращение к губернатору Свердловской области, он дал поручение Министерству культуры региона», - цитирует министра культуры Свердловской области Светлану Учайкину ТАСС.



Напомним, что художник, почётный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга Виталий Волович ушёл из жизни 20 августа на 91-м году жизни.