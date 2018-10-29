Новые автомобили получили свердловчане, пострадавшие на производстве

15:44 | 31.10.2018

Фото: pikabu.ru

Как сообщает пресс-служба Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, восемь свердловчан пострадавших на производстве получили ключи от новых автомобилей «Lada Granta».



На приобретение автомобилей для жителей городов Нижнего Тагила, Карпинска, Краснотурьинска, а также двух деревень – Беляковки Пригородного района и Первуново Алапаевского района, было выделено около 4 миллионов рублей из средств фонда.



В сообщении отмечается, что все машины были подобраны с учётом индивидуальных особенностей новых владельцев и переданы им уже на зимней резине, а благодаря специальной программе поддержки пострадавших на производстве, через семь эти автомобили можно будет заменить лет на новые.



Стоит отметить, что всего в 2018 году Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ жителям Среднего Урала было предоставлено 13 машин, а до конца текущего года свой личный автопарк обновят ещё 19 жителей региона пострадавших на производстве.