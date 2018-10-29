В Доме кино пройдёт вечер памяти Чингиза Айтматова

12 декабря исполнится 90 лет со дня рождения советского писателя Чингиза Айтматова. В честь этой даты 4 ноября в Доме кино в Екатеринбурге пройдёт вечер памяти.Посетителям покажут документальный фильм Эрнеста Абдыжапарова «Саякбай. Гомер ХХ века», рассказывающий о манасчи - легендарном сказителе Саякбае Каралаеве, которого Чингиз Айтматов очень ценил. В фильме снялся сын писателя Эльдар Айтматов.Также состоится творческая встреча со старшим сыном писателя Аскаром Айтматовым и общественным деятелем Киргизии Ассоль Молдокматовой.Вход на мероприятие бесплатный.Напомним, что с 3 по 5 ноября в Свердловской области пройдут Айтматовские дни.