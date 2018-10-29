На уральской трассе устроили погоню за пьяным лихачом

15:18 | 31.10.2018

В. Н. Горелых

Накануне ночью сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем УАЗ-Патриот. На 203-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень водитель отказался останавливаться по требованию инспекторов ГИБДД.



Как рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе погони УАЗ резко свернул на полевую дорогу. В итоге водитель был задержан двумя экипажами ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Берсенева, лейтенанта Алексея Рублева, капитана Сергея Бакина и старшего лейтенанта Романа Ефимова.



Нарушителем оказался житель Ирбита 1995 года рождения. Тест на определение алкоголя в крови показал 663 промилле.



«У молодого человека отсутствовали права, имелись явные признаки опьянения. Минувшим летом его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили на полтора года водительского удостоверения за управление машиной в аналогичном состоянии. Он пояснил, что живет в Ирбите, распивал дома спиртные напитки, после чего, созвонившись с приятелем, поехал якобы к нему в гости в Талицу», – рассказал полковник Валерий Горелых.



По данным фактам возбуждено административное дело. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нарушение.