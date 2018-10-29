Аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание

14:41 | 31.10.2018

zzaharr.livejournal.com

С 29 октября до 30 марта аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание. Полёты по более чем 80 направлениям будут осуществляться самолётами 39 авиакомпаний.



«Традиционно в зимнем расписании Кольцово широко представлены направления полетов на курорты Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», - отметили в пресс-службе аэропорта.



Так, из Екатеринбурга можно улететь в Таиланд (Пхукет, Утапао, Краби, Бангкок), Вьетнам (Нячанг и Фукуок), Китай (Санья), Индию (Гоа), Шри-Ланку (Коломбо), ОАЭ (Дубай и Шарджа) и другие страны.



Кроме того, появится новая авиакомпания – казахстанский SCAT, который перевезёт пассажиров в Тараз.