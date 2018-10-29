В ДТП на дублёре Сибирского тракта погиб пенсионер

Сегодня произошло смертельное ДТП возле дома № 10/2 на дублёре Сибирского тракта. Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель автомобиля Mitsubishi ехал со стороны улицы Малышева в сторону ЕКАД. Под колёса иномарки попал 75-летний мужчина, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.35-летний водитель пояснил, что двигался по среднему ряду проезжей части, поэтому пешехода не заметил.Всего с начала года в Екатеринбурге произошло 260 ДТП с участием пешеходов: 22 человека погибли, 249 ранены. Пешеходы стали виновниками 32 аварий.