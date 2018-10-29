В Екатеринбурге выступит «Би-2» с симфоническим оркестром

14:04 | 31.10.2018

Фото: geometria.ru

Уже в эту пятницу, 2 ноября, «Би-2» выступит в Екатеринбурге с симфоническим оркестром – в рамках большого тура в поддержку своего нового альбома. На сцене ДИВСа прозвучат песни из нового альбома «Горизонт событий», все главные хиты «Би-2» и редкие треки предыдущих лет. Каждая композиция будет представлена в аранжировке Симфонического оркестра МВД России под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.



Специальным гостем концерта известной рок-группы станет Тина Кузнецова – российская певица, композитор, аранжировщик, основательница нескольких музыкальных проектов и финалистка второго сезона телевизионного проекта «Голос». Вместе с «Би-2» Тина Кузнецова исполнит такие песни, как «Безвоздушная тревога», «Три сантиметра над землей», «Кого ты здесь ждешь» и другие.



Живую программу – симбиоз рок-концерта и камерного выступления – жители Екатеринбурга смогут увидеть 2 ноября в 20:00 на площадке Дворца игровых видов спорта (ул. Олимпийская набережная, 3).