На Урале ожидается снегопад и ледяной дождь

13:21 | 31.10.2018

hellbro.ru

ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей воздержаться от поездок на автомобилях без сезонных шин. По информации синоптиков, с 31 октября по 1 ноября на территории Свердловской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа ожидается мокрый снег, местами метель и ледяной дождь.



Также водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.



В случае возникновения нештатной ситуации на федеральных трассах звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» по телефону 8-800-200-63-06.