Из Екатеринбурга вывезли 750 тонн снега

13:02 | 31.10.2018

om-saratov.ru

Службы благоустройства Екатеринбурга приступили к уборке снега. За трое суток с улиц уральской столицы вывезли 750 тонн снега, из них за последние сутки – 616 тонн. Также для борьбы с гололёдом дорожные службы использовали 100 тонн реагента и 55 тонн мелкой щебёнки.



Сегодня уборка дорог продолжается. В работе задействовано более 200 единиц специализированной техники и порядка 540 подсобных рабочих.