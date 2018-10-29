СКР и ветераны СОБРа проводят масштабную работу по патриотическому воспитанию молодёжи

12:00 | 31.10.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет России и ветераны СОБРа МВД РФ-Росгвардии проводят широкомасштабную совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Так, накануне, 30 октября, в Екатеринбурге, на базе Уральского государственного педагогического университета, состоялась презентация книги «В Грозном идёт дождь» Антона Николаева – ветерана челябинского СОБРа. Книга посвящена одной из наиболее значимых операций, проведённых бойцами СОБРа МВД РФ на территории Чеченской Республики в 90-е годы прошлого века. Погрузиться в атмосферу тех лет гостям помог получасовой документальный фильм, повествующий о суровых боевых буднях российских воинов, затем очевидцы событий ответили на вопросы присутствующих. В завершение участники мероприятия возложили цветы к памятной доске Героя России Владимира Ласточкина.



Аналогичные мероприятия стали традиционными для многих субъектов РФ. Проводятся спартакиады, творческие встречи, социальные акции, направленные на развитие у молодежи лидерских качеств и стремления к победе.



К примеру, 22 сентября в городе Куса Челябинской области прошла областная военно-спортивная эстафета, посвященная памяти жителя города - Героя Советского Союза Николая Андреевича Ванина. В соревновании приняло участие более 150 воспитанников детских домов, школьников и учащихся техникумов. Кроме того, в 2019 году в Челябинске запланировано проведение командного турнира по дзюдо, посвященного памяти ветеранов СОБРа, сотрудников Следственного комитета России, погибших при выполнении служебного долга.



В Республике Алтай управление Росгвардии и региональное следственное управление заключили соглашение о ведении информационной политики. В Вологодской области в рамках сотрудники регионального управления СК России, их дети и кадеты профильного класса вместе с представителями СОБРа принимают участие в патриотической межведомственной акции «С годами их не меркнет слава!», посвященной празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Омской области организовали познавательный квест по поиску пропавших детей.



Подобные акции направлены на профилактику девиантного поведения детей и подростков, на то, чтобы направить энергию подрастающего поколения в позитивное русло.