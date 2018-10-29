Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 30 октября 2018 года

11:46 | 31.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 30.10.2018 до 08:00 31.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 223 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 92 противоправных деяния. Из них один случай умышленного причинения вреда здоровью, четыре грабежа, 26 краж, в том числе одна квартирная, четыре угона автотранспорта, три факта мошенничества, семь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе пять фактов хранения и два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё 6 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 14 массовых мероприятий, в которых приняло участие 880 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 62 сотрудника полиции и два представителя частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.