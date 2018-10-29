Группу из 12 человек, напавших с битами на торговый центр, будут судить в Екатеринбурге

11:37 | 31.10.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге перед судом предстанет группа из 12 молодых людей, обвиняемых в разбойном нападении на торговый центр на улице Амундсена. Фигурантам от 17 до 33 лет. Это россияне и уроженцы двух бывших союзных республик.



Инцидент произошёл рано утром 7 сентября 2017 года. По версии следствия, злоумышленники, трое из которых были вооружены деревянными палками, напали на охранников, после чего вскрыли павильоны сотовой связи и похитили телефоны. Ущерб составил более 900 тысяч рублей.



«С похищенным имуществом обвиняемые скрылись с места происшествия, за исключением одного молодого человека, который, поскользнувшись, упал и был задержан охранниками торгового центра. В дальнейшем все нападавшие были задержаны сотрудниками полиции», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.



Пять участников группы находятся под стражей, остальные – под домашним арестом.



«Сыщикам уголовного розыска отдела полиции № 4 совместно с коллегами из городского УМВД удалось задержать 12 подозреваемых в разбойном нападении, трое из которых – несовершеннолетние местные жители. В ходе допроса установлено, что уроженец среднеазиатской республики, приехавший в Екатеринбург на заработки, предложил своим сообщникам совершать преступные деяния с целью наживы. Так сформировалась группа лиц, состоящая из водителей и непосредственно из так называемых налетчиков», – добавили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.