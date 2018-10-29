Екатеринбуржцы выпустили честные открытки об Урале

Проект «Горнозаводская цивилизация» представил серию честных открыток об Урале. Как рассказал основатель проекта Александр Сафронов, открытки созданы в противовес сувенирам, которые расхваливают красоту уральской природы.«Об открытках можно рассказать анекдот. Заходят как-то в бар Есенин, Высоцкий, Чехов, Ройзман и заводят разговор про Урал. Каждая их цитата идеально показывает уральские проблемы, которые не меняются веками, аж с 1890-х годов. На улицах все та же грязь, количество заключенных растет, а экология в плачевном состоянии. В экологическом рейтинге организации „Зеленый патруль“ наша область занимает почетное 85-е место, последнее из всех», – говорит Сафронов.На открытках написаны цитаты знаменитых деятелей об Урале.