В Нижнем Тагиле определён предварительный список объектов для благоустройства в 2019 году

10:56 | 31.10.2018

2gis.ru

В Нижнем Тагиле комиссия определила перечень из 32 объектов, которые предлагается благоустроить в 2019 году в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В список вошли дворы, а также три общественные территории: ТОС «Пограничный», сквер Пионерский в Дзержинском районе и парк имени Максима Горького на Вые.



Как сообщает пресс-служба администрации города, окончательный список объектов будет определён в декабре, когда станет известна сумма федеральных субсидий.