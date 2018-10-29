Карпинец, сделавший 60 закладок наркотиков, осуждён на 16 лет

10:34 | 31.10.2018

mediakuzbass.ru

Карпинский городской суд приговорил 28-летнего местного жителя Дмитрия Коленковича к 16 годам в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уралец вступил в сговор с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, для сбыта на территории Карпинска наркотических средств.



Установлено, что Коленкович сделал не менее 60 закладок наркотиков общей массой не менее 48 граммов.



Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, выявили и задержали осуждённого сыщики уголовного розыска, а возбудила уголовное дело и довела его до суда следователь ОВД Краснотурьинска майор юстиции Вера Геккель. Семь томов уголовного дела легли в основу обвинения наркодилера.



«Это ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. 23 марта текущего года он был осуждён Серовским городским судом на 9 лет лишения свободы, наказание отбывал в исправительной колонии №54 города Новая Ляля. Новый срок поглотил прежний и составил 16 лет. Криминальным бизнесом Коленкович занимался не только по месту жительства, но и на территории Ивделя, Серова и Североуральска. Закладки прятались чаще всего под деревьями в лесопарковых зонах, затем делалась фотоснимки и отправлялись по сложной схеме для заказчика», - рассказал полковник Горелых.