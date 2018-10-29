Самый большой парк новогодних развлечений будет работать в «Екатеринбург-ЭКСПО»

10:17 | 31.10.2018

ural.kp.ru

С 22 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» начнёт работать самый большой парк новогодних развлечений в Свердловской области – СуперЁлка.



Вход в парк будет бесплатным. Здесь маленьких и взрослых посетителей встретят Дед Мороз и Снегурочка, а также любимые сказочные персонажи и богатыри. На площадке новогоднего парка организуют аттракционы, батут, горки, каток и многое другое.



Для посетителей будет работать бесплатный трансферт на автобусах от центра города и обратно.