Ночной пожар в Нижнем Тагиле уничтожил три автомобиля

10:06 | 31.10.2018

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сразу три автомобиля сгорело минувшей ночью на улице Парковой в Нижнем Тагиле.



Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 02:18. К месту происшествия выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.



Несмотря на оперативные действия пожарных, которые в течение 5 минут потушили огонь, две машины, Renault Duster и ВАЗ-2114, спасти не удалось. Ещё один автомобиль, ВАЗ-21102, получил серьёзные повреждения моторного отсека и салона.