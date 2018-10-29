Судебные приставы помогли уральцу заехать в квартиру, где другие жильцы сменили замок

09:49 | 31.10.2018

legal-mos.ru

Жителю посёлка Белоярский понадобилась помощь судебных приставов, чтобы заехать в приобретённое жильё.



Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, двухкомнатная квартира была унаследована настоящими собственниками в равных долях. Один из собственников продал свою часть жилплощади, но родственникам это не понравилось, и они сменили замок на двери.



Новому владельцу пришлось обращаться в суд, чтобы отстоять свои права. После суда мужчина предъявил исполнительный лист в отдел судебных приставов, и ему обеспечили беспрепятственный вход в квартиру.