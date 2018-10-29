В Свердловской области открыли памятник турбине

09:33 | 31.10.2018

В честь 80-летия Уральского турбинного завода на территории предприятия появился памятник самой массовой турбине УТЗ – Т-100. За годы работы завод произвёл порядка 250 таких турбин, их поставили в 11 стран. На момент своего создания Т-100 являлась образцом экономичной и эффективной теплофикационной машины. Ряд создателей были удостоены Ленинской премии.



«Сегодня предприятие поставляет свою продукцию более чем в 20 стран мира. Предприятие, несмотря на солидный возраст, динамично развивается, имеет хороший портфель заказов», – отметил замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.



Всего за годы работы УТЗ поставил 907 паровых турбин и 573 газовые турбины различных типов. Сейчас предприятие предлагает рынку самую мощную теплофикационную турбину Т-295, а также модели для парогазового цикла и мусоросжигательных заводов.